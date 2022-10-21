Шторки вместо трусов: Лолита поразила поклонников новым образом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 799

Лолита опубликовала фотографию в новом образе

Шторки вместо трусов: Лолита поразила поклонников новым образом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка примерила образ от известного дизайнера.

В последнее время образы певицы Лолиты Милявской выглядят настолько несуразно, что хочется срочно отправить к ней стилиста. Однако, оказывается, он у артистки есть. Сам дизайнер Игорь Гуляев сшил для певицы сценический костюм, но вышло не совсем удачно.

В этот раз Лолита надела шикарные штаны, расшитые блестками, синюю кофту и белую шубу. Наряд не понравился ее поклонникам. Видео с необычным образом появилось в ее социальных сетях.

«Шторки нормальные, но зачем их вместо трусов надевать? Как не было вкуса, так и не будет», — пишут подписчики.

Брюки на артисте смотрятся негармонично, но фанаты нашли в этом свои плюсы.

«Хоть *опу прикрыла», — написала поклонница.

Артистка иногда выбирает вообще неподходящие образы. Некоторые ее выходы в свет прямо веяли пошлостью и вульгарностью. Обычно в выборе образов учитывают особенности персонального типажа. Лолита Милявская — очень яркая артистка, что должно находить отражение в ее одежде и создавать определенную гармонию.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лолита пообещала не отменять свои концерты.

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