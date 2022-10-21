В РФ в шестой раз прошел «День айти-знаний»

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Занятия в школах идут в двух форматах: онлайн в соцсетях и офлайн в трех локациях — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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О видеотехнологиях — из первых уст. Лучшие эксперты страны — из корпорации VK и других IT-компаний — сегодня стали преподавателями в рамках профориентационной акции «День айти-знаний». Ее проводят в двух с лишним тысячах российских школ. Занятия идут в двух форматах: онлайн в соцсетях и офлайн в трех локациях — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Масштабный проект проводится при поддержке министерства просвещения уже в шестой раз. Его главная цель — дать школьникам возможность больше узнать об интересующей их специальности и в будущем сделать осознанный выбор профессии.

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