Свадьба с братом и секта: крутые повороты жизни Большовой до смертельного ДТП

Режиссеры отвернулись от знаменитой актрисы, а виновной в этом оказалась ее мама, которая ревновала супруга к новой жене. Что еще происходило в жизни Большой?

Российский зритель узнал актрису Анну Большову в 2000-х годах. Рассвет ее карьеры пришелся на роль Наташи из сериала «Остановка по требованию», а следующие роли подкрепили ее успех. Театралы стали охотиться за билетами на ее спектакли в Ленкоме. Но интересна поклонникам актриса была не только игрой, но и пикантными жизненными подробностями. О крутых поворотах судьбы Большовой рассказала «Экспресс газета».

Детство

Большова родилась в 1976 году в семье совершенно нетворческих людей: мать — врач, а отец — физик-атомщик. Лишь ее бабушка была близка к искусству — она являлась примой провинциальных театров. Внучка пошла по ее стопам и уже в седьмом классе поступила в театральный лицей «Арлекин», а через год перевелась в ГИТИС. В 1995 году ее пригласили играть в Театр имени Гоголя, а после в Ленком.

Актриса в одном из интервью вспоминала, что ей часто приходилось играть голой. По ее словам, это противоречит ее природе, да и своей «худобой и мальчишеской фигурой» она не гордится.

Замуж за брата

Личная жизнь Большовой стала настоящим шоком для ее фанатов. Замужем артистка была дважды, а первым ее избранником стал сводный брат Антон Канаев. Пара сыграла свадьбу сразу, как только Канаеву исполнилось 18 лет. Актриса была старше первого мужа на семь лет. Через четыре года брак распался.

«Ничего особо нас не объединяло, может, я уже созрела до пополнения семьи, а он еще был слишком юн», — не скрывала Большова.

Со свекровью, своей мачехой Анной Канаевой, у актрисы сложились теплые отношения. Она сразу приняла вторую жену своего отца Леонида Большова. Актриса называла ее «второй мамой».

«Секта» мачехи

Правда, вскоре о второй супруге отца актрисы пошли странные слухи. Говорили, что якобы Анна Канаева — глава преступной секты, которая обманывает и выманивает деньги у людей. В СМИ писали, что мать Большовой попала под ее влияние, поэтому Канаевой удалось увести ее мужа.

Позже стало известно, что источником грубой клеветы стала родная мама Большовой. Актриса говорила, что эта ситуация принесла ей много боли, и они прекратили общение.

«То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах», — вспоминала актриса.

По словам Большовой, скандал сильно ударил по ее актерской карьере, многие режиссеры не хотели работать с «сектанткой».

Со вторым мужем художником Александром Макаренко, как ни странно, Большову познакомила Канаева. Макаренко тоже был в разводе, и они нашли много общего. В 2008 актриса родила художнику сына Даниила, но с появлением ребенка супружеское счастье начало трещать по швам, и пара распалась.

В октябре 2022 года 46-летняя Анна Большова попала в смертельное ДТП в Калужской области. Под колесами оказалась женщина, которая скончалась на месте.

Как сообщил источник 5-tv.ru, специалисты обнаружили в крови погибшей около четырех промилле алкоголя. Такие показатели могут возникнуть только после выпитого за короткий промежуток времени литра водки. Большова была трезвой и самостоятельно вызвала скорую и полицию на место происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Большова не понесет наказания за то самое ДТП.