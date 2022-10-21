В Обнинске построят завод радионуклиновых препаратов

Большое обновление сейчас переживает очень важная сфера медицины, которая спасает жизни, Казалось бы, уже безнадежных больных. Радиохирургия. Это там врачи — с помощью мирного атома — лечат пациентов с онкологическими заболеваниями. Препараты, способные творить чудеса, разрабатывают только две-три страны в мире. И Россия — в их числе. Причем, у нас сразу несколько производств. Игорь Балдин увидел, что изменило такое импортозамещение в наших больницах.

Скальпель, что закрепляют на конце подвижного шунта, пробирается через крохотный надрез и миллиметр за миллиметром удаляет раковую опухоль. Вся картинка в онлайн-режиме на мониторе главврача– так выглядит хирургия XXI века.

«Идут операции с применением самых современных технологий — лапроскопические, торроскопические — это когда хирурги вводят инструменты через небольшие разрезы», — пояснил директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба, член-корреспондент РАН Сергей Иванов.

Скальпель уничтожает опухоль, а на борьбу с метастазами бросают их — эти волшебные пилюли — радионуклиновые препараты.

По сути, это тот самый мирный атом. Как это ни парадоксально звучит, радиация, которая служит на благо здоровью. Соединение белка и изотопов проникает в организм, находит раковые клетки и уничтожает их радиоактивным ударом.

«Препараты, которые мы используем, они исключительно сделаны из российского сырья, и изначально так оно и было. То есть, самарий 153-й и 131-й йод», — рассказал врач отделения радиохирургического лечения открытыми радионуклидами Андрей Шуринов.

Эта точечная бомбардировка, конечно, облучает человека, но зато спасает ему жизнь.

Здесь находятся пациенты, которых лечат с помощью этих специальных препаратов. Внутрь заходить нельзя, там повышенный радиационный фон. А что в коридоре? Давайте проверим. Для этого тут есть специальный аппарат. Ну вот, он пишет, что все чисто.

Еще три года назад на рынке практически не было отечественных радионуклиновых препаратов, теперь их выпускают уже в нескольких российских регионах.

«Такие препараты разрабатывают буквально две-три страны во всем мире. И это не только доступность медицинской помощи для наших граждан, это уже и медицинский туризм. Зарубежные коллеги уже активно интересуются», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

А это уже московское НИИ физики и автоматизации. Министру здравоохранения и вице-премьеру показывают новейшие разработки — ускорители электронных частиц «Оникс» и «Брахиум». Скоро их поставят на конвейер и тогда лучевую терапию в наших онкоцентрах будут проводить не на западной, а на российской технике.

Все оборудование — от корпуса до ускорителя, сердца «Оникса», российского производства. И даже софт здесь стоит отечественный. Эта техника, уверяют разработчики, точнее западной — результат, которого раньше удавалось достичь за пять сеансов, теперь пациент будет получать после первой же процедуры.

«Важно не только производить лучшие изотопы, но и превращать их в лучшие фармпрепараты, а эти препараты должны применяться на лучших в мире установках, а лучшие в мире установки должны стоять в лучших в мире лечебных учреждениях. Сейчас эта цепочка непросто, но выстраивается», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Для чего все это, становится ясно, когда пообщаешься с онкобольными. Анатолий — ликвидатор аварии на Чернобльской АЭС — много лет боролся с саркомой. Уже не мог ходить, думал, конец, но лучевая терапия и радионуклиновые лекарства вернули его к жизни.

«После, когда провели первую уже радионуклидную процедуру, ввели препарат, то через какое-то время в пояснице боли прошли. В основном это что, это боли, боли очень сильные, которые тяжело заглушить», — рассказал Анатолий Батуков.

Импортозамещение в медицине — теперь это важная часть государственной программы.

«Подготовлена дорожная карта, она уже, по сути, реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов. И аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Эту работу министры ведут вместе с Росатомом и Курчатовским институтом. Из ближайших проектов — строительство завода по производству радионуклиновых препаратов. Крупнейший в стране будет в Обнинске, на родине первой в мире АЭС.

























