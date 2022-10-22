Страшно красив: возлюбленная сына Наташи Королевой превратила его в зомби

Девушка решила сменить род деятельности, оставив танцы на пилоне. Наследник знаменитой певицы поддержал девушку.

Невестка Наташи Королевой Мелисса Волынкина, которая еще недавно подрабатывала стриптизершей, решила сменить род деятельности и увлеклась визажем. Накануне католического Дня всех святых или Хэллоуина 21-летняя девушка решила отточить свое мастерство на наследнике певицы Архипе Глушко. Она сделала возлюбленному жуткий и устрашающий грим, который поверг в шок многих.

«Хэллоуин — очень интересный и разнообразный праздник. Открываю запись на грим», — кратко подписала видео Волынкина.

Для устрашающего вида девушка на лице Глушко сделала нечто, напоминающее волдыри и трупные пятна. В результате сын Королевой стал похож на зомби. Увидев работу Волынкиной, многие поклонники пришли в ужас. По словам интернет-пользователей, девушка изуродовала парня.

«Ну и рожа»;

«Какой зловещий мертвец из Архипа получился»;

«А что, действительно подходящий образ для праздника»;

«Зачем парня так уродовать, неужели это необходимо?» — написали Волынкиной пользователи сети.

К слову, как пишет KP.RU, Архип Глушко учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. В свободное время он подрабатывает репетитором. Летом парень съехал от звездных родителей и теперь живет с возлюбленной отдельно. При этом Королева не скрывает, что квартиру сыну оплачивает именно она. Но баловать наследника не намерена, поэтому Архип живет в скромной однокомнатной квартире в пятиэтажном доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташа Королева выглядит без грамма косметики.

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