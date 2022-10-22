Был «Пухляш», стал Бутон: актер Дмитрий Красилов превратился в мультяшку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 451

Актер Дмитрий Красилов показал себя в роли аватара по имени Бутон

Был «Пухляш», стал Бутон: актер Дмитрий Красилов превратился в мультяшку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый танцор ассоциирует себя с цифровым персонажем с необычным именем.

Известный по участию в клипе группы Little Big Дмитрий «Пухляш» Красилов в новом развлекательном шоу на федеральном канале решил перевоплотиться в аватара (графическое изображение). Одним из персонажей стал герой по имени Бутон. Он-то внимание знаменитости и привлек.

Накануне в эфир вышел пятый выпуск. В каждом из них Красилов хвалил артиста, скрывающегося под цифровым персонажем Бутон, а также ставил ему высокие баллы. В последнем Дмитрий не сдержался, выбежал на сцену и решил наконец-то исполнить свое желание — слиться со своим двойником. Под овации зрителей, Красилов с радостью внедрился внутрь аватара и попробовал немного им управлять, поднимая руки и двигая телом.

Вместе с тем жюри так и не удалось угадать, кто скрывался под Бутоном. Слабым звеном в последнем выпуске стал Фантон. Судейский состав решил, что он начинающий артист, но оказалось, что это была звезда. Соответственно, Фантом продолжит свое участие в проекте. За пять прошедших выпусков судьям удалось рассекретить лишь Миа Бойко и Ива Набиева.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядел «Пухляш» из клипа группы Little Big до того, как стал популярным.

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