Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

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Лев Пророков
Лев Пророков 52

Пострадавшим будет оказана медицинская помощь.

Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. Попадание пришлось в гражданские объекты, вокруг не было ни одного военного здания.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшим окажут всю необходимую медицинскую помощь.

По данным источника 5-tv.ru, обстрел города продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне со стороны ВСУ были убиты журналисты.

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