Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 170

Журналистка Влада Луговская рассказала об обстреле мирных людей на Антоновском мосту

Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Девушка отметила, что ее спас коллега, с которым тоже все в порядке, но, к сожалению, без жертв не обошлось.

Подробности обстрела Антоновского моста со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала выжившая журналистка Влада Луговская. Видео опубликовано в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Со мной все хорошо, из меня достали осколок, прилетевший мне в грудь. Попал он впоследствии ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов стояли и ждали переправу. Я сидела на заднем сиденье, произошел резкий взрыв. Я не знаю, что сказать, но я уверена в том, что видела — военных там не было, это была колонна мирных людей, которые хотели эвакуироваться из города», — прокомментировала девушка.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов в конце февраля. Националисты стали использовать мирных людей в качестве живого щита, уничтожая при этом жизненно важные объекты инфраструктуры. К РФ присоединились четыре региона в результате референдумов — Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах атаки по переправе в Херсоне.

Тема:
Специальная военная операция России
21 окт
«Будет полностью разрушена»: Зеленский планирует теракт на Каховской ГЭС
21 окт
Вооруженные силы РФ наступают на Артемовск
21 окт
Подтвержденный расчет «Града»: Милонов рассказал про убитых им бойцов ВСУ
21 окт
Нет неприкасаемых: политолог объяснил жестокость ВСУ к журналистам РФ
21 окт
«Сидите дома»: самая сильная женщина РФ Оксана «Скала» хочет воевать за мужчин
21 окт
Группа «Земляне» выступила с патриотическим концертом в Севастополе
21 окт
Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу
21 окт
Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ
21 окт
Цунами, выброс радиации и тысячи жертв: чем опасен подрыв Киевом Каховской ГЭС
21 окт
WР: на Украине не хватает систем ПВО
+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

22:03
В Обнинске построят завод радионуклиновых препаратов
21:48
«Пока платят, надо прыгать»: Галкин* хочет устроить еще одно шоу в США
21:34
В Москве расследуют закрытие элитной школы «Ланцман скул»
21:18
Минюст РФ признал иноагентом продюсера Александра Роднянского
21:16
Потомок российских царей Георгий Романов стал отцом
21:01
Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»

Сейчас читают

«Будет полностью разрушена»: Зеленский планирует теракт на Каховской ГЭС
Вооруженные силы РФ наступают на Артемовск
Нет неприкасаемых: политолог объяснил жестокость ВСУ к журналистам РФ
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика