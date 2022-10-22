Пользователи о новом снимке Волочковой: «Прямо фетиш какой-то»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 855

Балерину Волочкову раскритиковали за снимок ее ступней в пуантах

Пользователи о новом снимке Волочковой: «Прямо фетиш какой-то»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Эпатажная балерина продолжает баловать аудиторию подробностями частной жизни.

Необычный снимок своих ног опубликовала в социальных балерина Анастасия Волочкова. Экс-прима Большого продемонстрировала публике свои натруженные ступни в пуантах.

«Мои ножки без этих пуант не могут. Это самая драгоценная и удобная обувь для меня», — подписала фото Волочкова.

Запись вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

«Бедные изуродованные ступни»; «Как куриные лапы»; «Сколько же трудов вложено в этот подъем»; «Зачем все время тыкать ноги в камеру? Прямо фетиш какой-то», — написали в ответ юзеры.

Волочкова шокировала снимком «изуродованных» ногВолочкова шокировала снимком «изуродованных» ног. Источник фото: Instagram* / volochkova_art

Однако жизнь Анастасии волнует не только обычных людей. Более того, ее внешний вид не всегда является основным поводом для обсуждений. В частности, оперная певица Мария Максакова высказала мнение относительно отношений балерины и ее бывшего избранника, олигарха Сулеймана Керимова. Оперная дива заявила, что миллиардер стал подозревать свою половинку в измене, сделав ее существование невыносимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто «выклевал» мозг Волочковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября

Последние новости

16:27
Верность вассала: зачем лидер ФРГ Шольц изображает из себя «голубя мира»
15:59
Bentley за ребенка: Лену Катину из «Тату» заподозрили в беременности
15:36
Горы посуды и «кровать бомжа»: как живут вместе Милохин и Некоглай
15:11
Пользователи о новом снимке Волочковой: «Прямо фетиш какой-то»
14:53
Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
14:28
Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов мобилизованным

Сейчас читают

Голливудские приемы — политолог о роли десантников США на границе с Украиной
Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной
Свадьба с братом и секта: крутые повороты жизни Большовой до смертельного ДТП
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика