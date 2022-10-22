В результате обстрела Шебекино в Белгородской области есть погибшие

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Лев Пророков
Лев Пророков Эксклюзив 157

Два человека стали жертвами обстрела Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела Шебекино в Белгородской области есть погибшие

Фото: 5-tv.ru

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По предварительным данным, восемь человек получили ранения.

Сегодня со стороны Украины был совершен обстрел города Шебекино в Белгородской области. Удар пришелся по гражданским объектам. Рядом с местом попадания снаряда не было никаких военных объектов.

Как сообщил источник 5-tv.ru, по предварительным данным, в результате случившегося погибли два человека, в том числе один ребенок. Ранены восемь человек.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле Шебекино в Белгородской области.

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