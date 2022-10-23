«Такое встречается очень редко»: говорящая с умершим сыном Асель Аскар раскрыла причину трагедии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 936

Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер от врожденной сердечной недостаточности

«Такое встречается очень редко»: говорящая с умершим сыном Асель Аскар раскрыла причину трагедии

Фото: Instagram* / assel.askar

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Знаменитость рассказала, что болезнь мальчика можно было диагностировать еще во время беременности. Но врачи ее не заметили. Время было упущено.

Казахстанская актриса Асель Аскар, потерявшая совсем недавно сына Айбарса, рассказала, что стало причиной смерти восьмимесячного младенца. Оказалось, о страшном диагнозе можно было узнать еще во время беременности, но истинное положение дел о здоровье наследника девушка узнала лишь недавно.

Оказалось, за несколько недель до смерти самочувствие мальчика стало ухудшаться. После обращения к медикам, выяснилось — младенец страдает врожденной сердечной недостаточностью. Болезнь, которую, по словам Аскар, обычно выявляют на 18-й или 38-й неделе беременности.

«К сожалению, нам его не выявили. Хотя еще тогда можно было избежать того, что происходит с моим малышом сейчас. Подключить препараты, поддержать другие жизненно важные органы. У него организм боролся, а потом просто устал. Речь идет о врожденной патологии, которая встречается очень редко», — с болью в сердце поведала Аскар в социальной сети.

Актриса и сама не замечала, что с ребенком что-то не так. Внешне он выглядел здоровым, был в хорошем настроении и развивался согласно возрасту. Звезда до последнего надеялась и верила, врачи смогут сотворить чудо. Но увы. Теперь Аскар учится жить заново с болью в сердце и мыслями о сыне…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем актриса Асель Аскар разговаривает с умершим сыном.

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