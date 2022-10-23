Рублевые качели: стоит ли готовиться к «американским горкам» национальной валюты

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Эксперт Антонов: доллар может упасть до 50 рублей из-за ограничений

Рублевые качели: стоит ли готовиться к «американским горкам» национальной валюты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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На валютные рынки и фондовые рынки сильно влияют геополитические новости. Аналитик Владислав Антонов проанализировал ситуацию.

При повышении геополитических рисков валютный рынок становится непредсказуемым. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов, отвечая на вопрос о необходимости подготовиться к так называемым «американским горкам» рубля.

«Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность. Сегодня ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик налоговых платежей приходится на 25 октября», — пояснил эксперт, добавив, что риски повышения волатильности по рублевым парам сохраняются, несмотря на сдержанную реакцию фондовых и валютных рынков на новости геополитики этой недели.

Российский финансовый регулятор способен «потушить» любую волатильность при помощи новых ограничений, поэтому не стоит переживать за сильное ослабление национальной валюты. Однако ситуация может сильно измениться в случае, если на повестке дня снова появится тема санкций против Национального клирингового центра (НКЦ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем обеспечен российский рубль.

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