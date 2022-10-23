ВСУ убили мирного жителя ДНР при очередной атаке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 18

За последние сутки в результате провокаций украинских националистов также пострадали два человека.

ВСУ убили мирного жителя ДНР при очередной атаке

Фото: © РИА Новости

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Украинские боевики продолжают атаковать территории Донецкой народной республики там, где пока еще могут располагать свое оружие. В результате очередных провокаций боевиков, воюющих за киевский режим, за последние сутки погиб один человек. Еще двое пострадали, передает Штаб территориальной обороны субъекта.

Несколько часов назад появилась информация, что украинские войска также обстреляли Новоайдар в Луганской народной республике. При атаке боевики использовали ракеты и РСЗО HIMARS, получаемые из-за границы. О пострадавших и погибших пока не сообщалось. Известно, что по региону украинские боевики выпустили шесть ракет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине.

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