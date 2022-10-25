Больше чем работа: стоит ли заводить роман с коллегой

Часто от служебного романа молодые люди отказываются из-за общественного мнения и корпоративной этики. А стоит ли?

Встретить вторую половинку можно в любом месте — иногда самом неожиданном, часто — далеко не романтичном. К примеру, отношения могут спокойно завязаться в пределах офиса, особенно если там человек проводит большую часть времени. Но есть ли шансы на то, что служебный роман закончится, как у Новосельцевых — свадьба, дети, еще дети?

Исследование, проведенное центром ВЦИОМ в 2022 году, говорит, что вполне: в 8% случаях отношения на работе имеют хэппи-энд: пары регистрируют брак. Причем часто это происходит в больших городах, лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Их жители более раскованы, часто независимы от общественного мнения и готовы бороться за свое счастье до победного. Подумаешь, о чем там шепчутся коллеги и что запрещает начальство.

Причем на результативности работы служебный роман тоже сказывается позитивно, отмечает портал Сибкрай.ru. Люди мчат в офис на крыльях любви и готовы сворачивать горы. Новые идеи, работоспособность, результативность, скорость — сотрудник буквально становится мечтой работодателя.

После свадьбы коллеги могут работать не менее плодотворно, чем в конфетно-букетный период. Но ничего страшно, если до ЗАГСА пара так и не дошла. К примеру, 48% опрошенных россиян считают, что бывшие вполне себе могут успешно сотрудничать и дальше. И что интересно, десять лет назад так считали лишь 36% респондентов, то есть взгляды на служебный роман становятся более демократичными и оптимистичными.

Однако противников неделовых отношений на работе тоже немало. Причем чаще всего это женщины: 30% vs 23% опрошенных мужчин. Противоположный пол считает, что романтические чувства между коллегами только идут на пользу рабочему процессу, да атмосферу в офисе разряжают: влюбленная пара дает надежду другим на счастье. А оно, как ни крути, на первом месте в жизни.

Правда, люди, повидавшие жизнь, более скептичны во взглядах на служебный роман: если среди молодых респондентов, до 24 лет, 38% верят в счастливый конец, то в старшей группе оптимистов меньше на 11%.

Но, пожалуй, большинство психологов влюбившимся коллегам вряд ли посоветует заглядывать в статистику и строить на ее основе прогнозы: счастливы – пользуйтесь моментом. Упустить его можно всегда, а вот поймать – трудно. Все в ваших руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россияне «замораживают любовь».