Сотрудники ГИБДД спасли семью с двумя детьми из горящего дома в Кемеровской области

Семью с двумя маленькими детьми спасли из горящего дома в Кемеровской области. Все произошло в городе Топки. Во время ночного дежурства двое инспекторов ГИБДД заметили огненное зарево. Горел частный дом, в котором проживала супружеская пара с пятилетними двойняшками, а также, бабушка. Вместе с хозяином дома полицейские сначала вынесли на руках детей, а затем вывели наружу пожилую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Мама малышей вышла из горящего дома сама.

«Сонных детей схватила, в покрывало завернула, передала тоже парням. Как-то в растерянности даже не знала, что хватать. Просто выскочила в двери и все», — заметила чудом уцелевшая.

Женщин и детей полицейские усадили в патрульный автомобиль. Никто не пострадал. Вскоре прибыли пожарные и потушили пламя. Чуть позже инспекторы навестили погорельцев — семья была счастлива возможности поблагодарить отважных сотрудников ГИБДД за свое спасение.