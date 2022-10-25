Мощный пожар охватил 12 тысяч квадратных метров склада в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 202

На месте работают спасатели. Данных о пострадавших пока не поступало.

Фото, видео: ВКонтакте / vechmet

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Мощный пожар охватил 12 тысяч квадратных метров склада в Петербурге. Информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС по региону. Отмечается, что ЧП произошло в Колпинском районе.

На месте работают спасатели. Данных о пострадавших пока не поступало. В тушении задействованы несколько пожарных расчетов.

«По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ГИБДД чудом спасли семью из пожара в доме в Кемеровской области.

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