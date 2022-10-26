Захарова о заявлении Резникова об Украине-полигоне: «Мы это уже поняли»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 228

Эксперты уже дали оценку тому, совершит ли Самостийная провокацию, чтобы обвинить в ней Россию.

Захарова о заявлении Резникова об Украине-полигоне: «Мы это уже поняли»

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Мир уже предупрежден. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на признание главы Минобороны Украины Алексея Резникова в том, что его стана стала «полигоном» для испытания различных вооружений

«Мы это уже поняли и предупредили мир об опасности активации киевским режимом «грязной бомбы», — написала дипломат в Telegram.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал весь мир ударить по Кремлю в случае, если Россия нанесет удар по Офису президента в Киеве. Его заявлению дал оценку политолог Марат Баширов, отметив, что в адекватности украинского лидера уже давно многие сомневаются. Также специалист добавил, что Зеленский — человек, который неадекватно оценивает происходящее на Украине, а его слова — не более чем «очередное бряцанье оружием».

Ранее 5-tv.ru писал о главных признаках третьей мировой войны.

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