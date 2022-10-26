Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 20

Терапевт Ромасов заявил, что все капельные препараты назначаются врачами

Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»

Фото: www.globallookpress.com / Berti HANNA

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В качестве показаний для использования метода называются разные недуги, но его безопасность под вопросом.

Эффективны ли «капельницы здоровья» и безопасно ли их делать без серьезных показаний рассказал врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с изданием Газета.ру. Отмечается, все больше людей считает, что метод решит проблемы с усталостью, стрессом и замедлит процессы старения.

«Все внутривенные и внутривенные капельные препараты назначаются только врачами. Избыточное одномоментное поступление большого количества жидкости может вполне привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности», — сказал доктор.

Он добавил, что избыточный объем жидкости и нагрузка лекарствами плохо сказывается на тех, у кого есть хронические заболевания почек и печени. Также специалист уточнил, что у некоторых препаратов, используемых для «капельниц здоровья», до сих пор не опубликован состав, а какие-то и вовсе запрещено использовать, поскольку не доказана их эффективность и безопасность.

В качестве показаний к применению «капельниц здоровья» упоминают детоксикацию от больших доз алкоголя, терапию обезвоживания и восполнения баланса полезных веществ после интенсивных физических нагрузок, а также терапию «синдрома хронической усталости», снижение стресса и депрессии, увеличение работоспособности, эффективности и памяти и прочее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто попал под капельницу за два часа до концерта.

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