В Петербурге депутат «приютил» 100 тысяч мигрантов и заработал 1,5 миллиарда
За преступные махинации грозит большой срок. От следствия «народный избранник» пытался бежать, но не смог.
Фото, видео: 5-tv.ru
Жителей Петербурга сегодня поразили аппетиты городского депутата, задержанного за фиктивную регистрацию мигрантов в промышленном масштабе.
Он успел незаконно прописать больше 100 тысяч человек и заработал на этом полтора миллиарда рублей. Теперь против во всех смыслах народного избранника, имя которого не называется, заведено уголовное дело. Он пытался скрыться от следствия в Рязанской области. Но был задержан — так же, как и еще пять его подельников.
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