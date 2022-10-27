Шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Новокузнецка

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Анна Свотина
Анна Свотина 65

По решению суда бассейн в частном развлекательном комплексе закрыт на два месяца.

Шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Новокузнецка

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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ЧП произошло в бассейне оздоровительно-развлекательного комплекса в Новокузнецке. Шесть детей и четверо взрослых отравились хлором во время плавания. По информации Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области-Кузбассу, у посетителей частного развлекательного комплекса обнаружено отравление легкой степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Роспотребназдор проверил объект, в котором пострадали сразу десять человек. Специалисты выявили неисполнение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие контроля содержания хлора в воде.

«В бассейне не проводился лабораторный контроль за качеством воды, не проводились бактериологические и паразитологические анализы», — завила пресс-служба ведомства.

После изучения всех деталей дела Куйбышевский суд Новокузнецка признал владельца комплекса виновным в совершении административного правонарушения. Бассейн закрыт для посетителей на 60 дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье школьница утонула в бассейне во время занятий по плаванию.

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