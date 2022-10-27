Украинские националисты напали на русскую семью в Довиле и взбесили местных полицейских

Из-за наплыва беженцев из Украины многие жители европейских государств переживают за свою безопасность.

Уроженцы Незалежной напали на российскую семью в курортном Довиле во Франции. Об этом сообщило агентство РИА Новости, предоставив видео в Telegram-канале. Примечательно, что местная полиция не стала задерживать хулиганов.

Как сообщила пострадавшая россиянка, по возвращению в Париж они написали заявление в полицию. Ее папа — по факту физической агрессии, а она сама — из-за угроз по национальному признаку.

Потерпевшая рассказала, что дебоширы показали полицейским свои украинские документы с призывом особенного отношения к себе. Один из сотрудников правоохранительных органов негативно оценил подобное требование.

«Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: «Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!» — приводит ее слова издание.

Правительство России уже направило в МИД Франции ноту с требованием принять меры по расследованию вопиющего происшествия.

К слову, жалобы на неподобающее поведение украинских беженцев поступают из всех уголков Европы. Например, в Германии такой большой наплыв, что местное население стало бояться за собственную безопасность. Многие гости в буквальном смысле крушат и громят предоставленное им жилище, а потом требуют новое. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Великобритания сворачивает программу для украинских беженцев.