Военный эксперт объяснил, зачем США готовит термоядерную бомбу B61-12

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 7 847

Военный эксперт Кнутов объяснил ускорение США создания ядерных бомб готовностью к войне с Россией

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

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Модифицированная бомба сама находит цель и может создать взрыв вдвое мощнее Хиросимы.

Соединенные Штаты Америки проводят испытания ядерной бомбы B-61-12 вопреки доктрине о нераспространении ядерного оружия в попытках спровоцировать Россию и устроить хаос в мире. О ядерном новшестве Запада рассказал военный историк и директор российского музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что четыре страны регулярно организовывают учения для летчиков, на которых учат их сбрасывать ядерные бомбы.

«Это тревожный сигнал. Эти бомбы размещены в пяти странах: Германия, Голландия, Бельгия, Италия и Турция. Последняя обычно не участвует в этой программе, а вот остальные ежегодно проводят учения летчиков по метанию ядерных бомб — что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия», — объяснил военный эксперт.

Кроме того, Штаты не раз угрожали превратить тренировки в жизнь. Ускорение Североатлантическим альянсом и США развития ядерного оружия — прямой сигнал о готовности к войне с Россией, отмечает специалист.

«Соединенные Штаты Америки не раз угрожали применением ядерного оружия. Размещение подобного оружия крайне опасно и это говорит о том, что блок НАТО и США готовятся к войне с Россией с применением ядерных бомб», — заявил Юрий Кнутов.

Ядерная бомба B-61-12 является самой модифицированной на текущий момент. В отличие от прошлых аналогов она сама находит цель. Пилоту не нужно спускаться на низкие высоты и тратить время на калибровку прицела. Двенадцатый аналог можно сбросить с высоты десятков километров и он сам долетит до цели. Увеличена и мощность — бомба B-61-12 вдвое превышает тот снаряд, который США скинули на Хиросиму.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что у России нет причин для нанесения ядерного удара по Украине.

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