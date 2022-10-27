«Сложилось само»: кто заменил звездную мать Ариадне Волочковой

|
Анна Свотина
Анна Свотина 193

Жена Игоря Вдовина нашла понимание с дочерью Анастасии Волочковой

«Сложилось само»: кто заменил звездную мать Ариадне Волочковой

Фото: Telegram / volochkova_anastasiya

Читайте нас в: Дзен Новости

Пока балерина Анастасия Волочкова шпагатами измеряет баню в своем загородном особняке, жена ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина нашла понимание с дочерью балерины.

Танцовщица Анастасия Волочкова всецело посвящает себя творчеству и светской жизни. Однако места в ее бизнес-графике, как и в загородном доме, для родной дочери так и не нашлось. 17-летняя наследница балерины Ариадна Волочкова все больше отдаляется от матери. Последние несколько лет она живет вместе с отцом Игорем Вдовиным и его новой семьей, передает 7Дней.ru.

Супруга Вдовина телеведущая Елена Николаева проявила материнскую чуткость и смогла завоевать доверие падчерицы. Их совместное видео в социальной сети лучшее тому подтверждение. Елена и Ариадна держат на руках новорожденных щенков и тепло общаются друг с другом. Незадолго до этого, жена Вдовина поделилась, как приняла девочку в свою семью.

«Тогда все как-то сложилось само собой. Мы все друг другу понравились. У подростков и правда бывают разные периоды в отношении с миром, окружающими и самими собой. Главное, какие уроки для себя они из этого выносят, делают ли их лучше и счастливее ежедневные поступки и изменения», — рассказала избранница Игоря Вдовина.

Анастасия Волочкова в искренность этого общения не верит. Но забирать дочь домой совсем не торопится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова сделала откровенное признание. Звезда кроме шпагата ничего не умеет.

+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.36
-0.07 61.57
1.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 октября по 6 ноября

Последние новости

12:42
Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
12:28
«Поражение очевидно для всех»: почему Зеленский скоро сбежит из Украины
12:20
В России предлагают автоматически аннулировать права при ухудшении здоровья
12:11
Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
12:09
Twitter в свободном полете: что именно стоит за покупкой соцсети Илоном Маском
12:05
Самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика