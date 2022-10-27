В европейском мире ничего не изменилось с 1978 года.

Западные государства хотят достичь продолжительного ослепления превосходства. Об этом сказал президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Чтобы описать европейских коллег глава государства привел цитату из гарвардской речи Солженицына.

«Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно „длящееся ослепление превосходства“. Вот это все и происходит. Дальше цитата поддерживает представление, что все обширным областям на нашей планете следует развиваться и развиться до нынешних западных систем — 1978 год. Ничего не поменялось», — подчеркнул Путин.

Так он описал четкое намерение европейских стран навязать свои ценности, убедить весь мир в том, что их политика является одной существующей истиной.

Стоит отметить, что в последнее время международный клуб «Валдай» уделяет особое внимание геополитическим процессам и мировому порядку. Сегодняшняя тема — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Ранее 5-tv.ru сообщал о ряде шагов Запада для обострения и разжигания войны на Украине.