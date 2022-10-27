Путин: Запад предпринял ряд шагов на обострение и разжег войну на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Россия является свидетелем печальных событий деятельности западных лидеров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / w80; 5-tv.ru

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Западные страны в последние месяцы сделали целый ряд шагов на обострение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия является свидетелем печальных событий деятельности западных лидеров.

«Запад в последние годы и в последние месяцы принял целый ряд шагов на обострение. Они всегда играют на обострение, ничего здесь нового уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации на авианте, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», — сказал глава государства.

К слову, дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году и за прошедшие годы его признал весь мир. Это одна из самых важных площадок для успешного взаимодействия ведущих экспертов и представителей власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал про попытку утвердить правило, чтобы власть жить без всяких правил.

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