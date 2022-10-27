«Культурный маршрут»: в России появилась интерактивная карта экскурсий

На просторах фестиваля школьники познакомились с лучшими музейными практиками, чтобы продолжить работу над новыми экскурсионными историческими маршрутами.

Инициатива Музея Победы сделать сохранение культурного и исторического наследия России общим делом получила широкий отклик. Ее поддержали образовательные учреждения по всей стране. В программе «Школьный Музей Победы» принимают участие сотни школьников, педагогов и музейных работников.

Президент Владимир Путин оценил стремление развивать школьные музеи и бережно хранить память о родной земле. Приветственную телеграмму главы государства участникам Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» зачитали на торжественном открытии мероприятия.

«Уверен, что ваш фестиваль, собравший в Москве педагогов, активистов школьных музеев, экспертов, пройдет на высоком творческой уровне, позволит участникам обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, наметить перспективы развития школьных музеев», — подчеркнул глава государства.

На просторах фестиваля в Музее Победы встретились свыше 300 активистов из 50 регионов России. Их проекты назвали лучшими по итогам конкурса школьных музеев «Культурный маршрут». Команды школьников и педагогов создали видеоэкскурсии по музеям, памятным местам, уголкам боевой славы. Их работы легли в основу масштабного проекта — интерактивной карты экскурсий России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожскую область приехали преподавать 14 учителей из Дагестана.