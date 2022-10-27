«Тонко чувствую пульс»: Путин ассоциирует себя с народом из-за истории семьи

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 98

Глава государства вспомнил, как его родители честно трудились на нескольких работах.

Фото, видео: Павел Быркин / TACC; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин тонко понимает жизнь обычного человека, потому что сам он вырос в обычной рабочей семье. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Российского лидера спросили, с кем он больше себя ассоциирует — с верхами или с низами? Ответ президента был мгновенным — конечно же, с низами, потому что я сам оттуда.

«Семья рабочая, отец мастером работал в последнее время, техникум закончил. У мамы не было образования даже среднего, она кем только не работала. Нянечкой в больнице, дворником работала, сторожем ночным. Не хотела меня оставлять одного в детском саду», — поделился Владимир Путин.

Президент отметил, что именно поэтому он очень тонко чувствует, чем живет рядовой русский человек.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что Россия не считает себя врагом Запада.

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