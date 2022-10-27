Путин: в США у России много сторонников

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 127

Мир должен стремиться к балансу интересов.

Фото, видео: Михаил Метцель / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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В США у России достаточно большое количество сторонников. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в штатах есть те люди, которые придерживаются тех же ценностей, что и наша страна.

«Флаги присутствуют и в европейских странах, в штатах, кстати говоря тоже, у нас много сторонников, в США очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей и они с нами, мы знаем об этом», — сказал Путин, отвечая на вопрос о достижении курдов лучшей безопасности и большей справедливости во всех частях Курдистана в будущем.

Глава государства подчеркнул, что мир должен стремиться к балансу интересов. Только в этом случае он может добиться настоящей гармонии и устойчивости. Это же президент отвел к судьбе курдского народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Донбассу было необходимо присоединиться к России.

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