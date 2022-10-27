Путин рассказал анекдот в ответ на санкции Запада

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 438

Наша страна не виновна в инфляции и нехватке энергоресурсов в Европе.

Путин рассказал анекдот в ответ на санкции Запада

Фото: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

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Президент РФ необычно отреагировал на антироссийские санкции. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер рассказал анекдот, который подходит под сложившуюся ситуацию с ограничениями против нашей страны.

« — Папа, почему так холодно?

— Потому что Россия напала на Украину.

— А мы здесь при чем?

— А мы ввели санкции против русских.

— Зачем?

— Чтобы им было плохо?

— А мы что, русские?» — рассказал Путин.

Этой шуткой глава государства обратился к жителям Европы и США, которые винят во всем российскую сторону. Путин объяснил, что их проблемы связаны не с нашим государством, а с их политическим руководством. Именно лидеры недружественных России стран привели к большому росту инфляции и дефициту энергоресурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующее десятилетие станет важнейшим после Великой Отечественной войны.

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