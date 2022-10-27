Путин рассказал анекдот в ответ на санкции Запада
Наша страна не виновна в инфляции и нехватке энергоресурсов в Европе.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Президент РФ необычно отреагировал на антироссийские санкции. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер рассказал анекдот, который подходит под сложившуюся ситуацию с ограничениями против нашей страны.
« — Папа, почему так холодно?
— Потому что Россия напала на Украину.
— А мы здесь при чем?
— А мы ввели санкции против русских.
— Зачем?
— Чтобы им было плохо?
— А мы что, русские?» — рассказал Путин.
Этой шуткой глава государства обратился к жителям Европы и США, которые винят во всем российскую сторону. Путин объяснил, что их проблемы связаны не с нашим государством, а с их политическим руководством. Именно лидеры недружественных России стран привели к большому росту инфляции и дефициту энергоресурсов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующее десятилетие станет важнейшим после Великой Отечественной войны.
Читайте также
93%
-0.07 61.57
1.11
Нашли ошибку?