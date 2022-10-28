«Какой огромный!» — встреча женщин с амурским тигром в Приморье закончилась молитвами

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Встреча женщин с амурским тигром в Приморье закончилась молитвами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Леди едва не выпрыгнули из машины, когда увидели животное: такого не ожидал никто.

Крайне эмоциональной оказалась встреча двух женщин с амурским тигром в Приморском крае. Дамы не только не испугались, но даже стали благодарить Бога за такой подарок судьбы.

«Господи, какой ты красивый, какой ты огромный. Ничего, что мы тебя немножко побеспокоим?» — говорили леди.

Правда, выходить из машины и лично знакомиться с хищником впечатленные все-таки не стали.

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