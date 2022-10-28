«Освобождение мира от западной гангрены»: политологи оценили речь Путина на «Валдае»

Российский лидер в ходе пленарного заседания высказался о спецоперации на Украине, о взаимодействии с Западом и экономической ситуации в РФ.

В минувший четверг Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог из Франции Эммануэль Леруа оценил все сказанное российским лидером.

Эксперт отметил, слова Путина, пожалуй, одни из важнейших произнесенных его речей. Даже речь российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, обращение, сделанное 24 февраля 2022 года — все они перекрывают высказывания в минувший четверг.

«Это речь освобождения народов, освобождения мира от западной гангрены, от гангрены англосаксонского запада. Это действительно выдающаяся речь, историческая, произнесенная не только для того, чтобы определить англосаксонский Запад, который начал, спровоцировал войну на Украине, как врага России, но также, чтобы показать народам всего остального мира, что это им Запад объявил войну, войну посредством господства, посредством колониализма, посредством экономики и финансового сектора», — заявил Леруа.

По мнению эксперта, речь на «Валдае» войдет в анналы как одна из самых значимых, сделанных Путиным. Вместе с тем в ходе пленарного сессии был затронут вопрос ядерной безопасности. Как отметил Путин, России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. Однако угроза ядерного взрыва сегодня обсуждается лишь в контексте РФ и США. Но, как считает политолог Дмитрий Фетисов, после слов Путина, этот вопрос должен выйти на уровень многополярности.

«Должны высказываться другие страны, обладающие ядерными технологиями. Сейчас мы видим, США и Израиль обсуждают вопрос Ядерной программы Ирана. То есть какие-то подвижки идут, тема ядерного оружия все чаще возникать не только в риторике РФ и США, но и в риторике других стран. Но пока как минимум не сказала ничего внятного Франция», — отметил Фетисов.

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Кроме того, он объяснил, возможны ли в ближайшее время переговоры России и Украины. По словам эксперта, Россия открыто выражает желание урегулировать конфликт, однако США в это время обвиняет РФ в том, что якобы страна не намерена к переговорам. Помочь в данном вопросе могут другие развитые страны.

«Но опять же из всех сторон, государств, которые бы могли выступить в роли посредника, мы видим, что ни один из лидеров таких государств никаких пока успехов в этом не добился», — заключил Фетисов.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые яркие фразы Владимира Путина на «Валдае».