В Донецке установили памятник разведчику СССР Павлу Судоплатову

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 138

Прославленный герой внес большой вклад в борьбу с национализмом на Украине. К бюсту уже несут цветы.

Фото, видео: ТАСС / Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru

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Памятник советскому разведчику и борцу с украинским национализмом Павлу Судоплатову установили в Донецке. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. Люди уже успели положить цветы к бюсту в честь прославленного героя. Информация о скором появлении памятника в городе появилась в середине прошлого месяца. Данные предоставили в министерстве культуры Донецкой народной республики (ДНР).

Павел Судопплатов родился в Мелитополе Запорожской области в 1907 году. Внес большой вклад в борьбу с национализмом на Украине. В 1938 году им был убит руководитель радикалов Евгений Коновалец в Роттердаме. Разведчик передал ему бомбу под видом шоколадных конфет, что изготовили советские спецслужбы. Она была расписана украинским узором.

Во время Великой Отечественной войны Павел Анатольевич руководил 4-ым управлением Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Отвечал за партизанские и разведывательно-диверсионные операции в ближнем и дальнем тылу врага. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова второй степени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями За оборону Москвы, За оборону Кавказа, За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто облил краской мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни».

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