Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Жени Курденковой

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».

Накануне мы рассказывали о 12-летней Жене из Москвы. У девочки — муковисцидоз. Сейчас болезнь прогрессирует — Женя задыхается, и срочно нужен курс лечения стоимостью более миллиона рублей.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили три миллиона 839 тысяч 312 рублей. Спасибо вам!