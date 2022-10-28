Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Жени Курденковой
У девочки — муковисцидоз. Сейчас болезнь прогрессирует.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказывали о 12-летней Жене из Москвы. У девочки — муковисцидоз. Сейчас болезнь прогрессирует — Женя задыхается, и срочно нужен курс лечения стоимостью более миллиона рублей.
На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили три миллиона 839 тысяч 312 рублей. Спасибо вам!
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