Борцы за киевский режим выбились из сил. Многие добровольно сдаются в плен.

Российские войска отбили очередную попытку наступления Вооруженных сил Украины неподалеку от Кременной Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель ЛНР в России Родион Мирошник.

«На кременском направлении было жарко, но нацисты умылись! От командования требуют „перемог“, а их нет. <…> Скопление вражеских сил отследили и нанесли жесткий удар сначала артой (артиллерией — Прим. ред.), потом в ход пошли „Солнцепеки“. Враг не только не достиг цели, но, понеся огромные потери, откатился обратно, зализывать раны», — подчеркнул Мирошник.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные СМИ заговорили о серьезном расколе в отношениях между США и Украиной.