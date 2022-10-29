ВС РФ отбили попытку высадки ВСУ вблизи ЗАЭС

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 116

Рогов сообщил о неудачной попытке высадки украинского десанта рядом с Запорожской АЭС

ВС РФ отбили попытку высадки ВСУ вблизи ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Предприятие находится под контролем российских войск с марта, но противник не гнушается атаковать станцию артиллерией.

Российские войска отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

ЗАЭС считается крупнейшей в Европе станцией среди однотипных по числу блоков и установленной мощности. Объект находится под контролем российских военных с марта. Боевики ВСУ регулярно атакуют предприятие, нанося артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе станции.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Ее цель — уничтожение неонацистов и освобождение территорий, оккупированных боевиками. Кроме того, российские военные снижают боевой потенциал Украины, проводя демилитаризацию и денацификацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киев начал угрожать сотрудникам ЗАЭС.

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