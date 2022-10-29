В Севастополе уничтожили надводный беспилотник и БПЛА
Глава Севастополя Развожаев заявил об уничтожении надводного беспилотника и БПЛА в акватории бухты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Корабли Черноморского флота уже отбивали подобную атаку, однако противнику этого показалось мало.
Надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожены в акватории бухты Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. До этого корабли Черноморского флота отбили подобную атаку.
«Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — говорится в публикации.
По словам чиновника, атака началась ранним утром. Она была отражена разными системами противовоздушной обороны (ПВО). В результате вся техника была сбита. Объекты гражданской инфраструктуры не задеты. До этого на заседании севастопольского Военного совета было решено усилить меры Черноморского флота против диверсантов на территории крымского полуострова.
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