В Севастополе уничтожили надводный беспилотник и БПЛА

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 235

Глава Севастополя Развожаев заявил об уничтожении надводного беспилотника и БПЛА в акватории бухты

В Севастополе уничтожили надводный беспилотник и БПЛА

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Корабли Черноморского флота уже отбивали подобную атаку, однако противнику этого показалось мало.

Надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожены в акватории бухты Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. До этого корабли Черноморского флота отбили подобную атаку.

«Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

По словам чиновника, атака началась ранним утром. Она была отражена разными системами противовоздушной обороны (ПВО). В результате вся техника была сбита. Объекты гражданской инфраструктуры не задеты. До этого на заседании севастопольского Военного совета было решено усилить меры Черноморского флота против диверсантов на территории крымского полуострова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дроны-камикадзе бьют по боевикам Вооруженных сил Украины.

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