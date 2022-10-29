МО РФ: атака на Севастополь курировалась британскими специалистами из Очакова

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 871

Западные кураторы в Николаевской области занимаются подготовкой военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Cawthra; Минобороны РФ

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Ночная атака на Севастополь была подготовлена британскими специалистами. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что именно британцы занимаются подготовкой к спецзаданиям и обучением украинских военнослужащих, которые входят в состав 73-го специального центра морских операций. Базируется он в городе Очаков Николаевской области.

Есть также информация, что те же специалисты из Великобритании участвовали в планировании диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море 26 сентября 2022 года, после которой была нарушена поставка голубого топлива в европейские страны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, около четырех утра Севастополь атаковали девять летательных и семь морских беспилотников, которые были направлены с территории Украины.

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