МО РФ: атака на Севастополь курировалась британскими специалистами из Очакова

Ночная атака на Севастополь была подготовлена британскими специалистами. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что именно британцы занимаются подготовкой к спецзаданиям и обучением украинских военнослужащих, которые входят в состав 73-го специального центра морских операций. Базируется он в городе Очаков Николаевской области.

Есть также информация, что те же специалисты из Великобритании участвовали в планировании диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море 26 сентября 2022 года, после которой была нарушена поставка голубого топлива в европейские страны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, около четырех утра Севастополь атаковали девять летательных и семь морских беспилотников, которые были направлены с территории Украины.