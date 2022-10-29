Не видать как своих ушей: названо оружие, которое США никогда не дадут Украине

В числе прочего упоминается пресловутый комплекс Patriot, на который давно зарятся украинские боевики.

США располагают четырьмя видами оружия, которые никогда не отправят в помощь Украине. Об этом пишет обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу.

Первый в стоп-листе, по мнению эксперта, — истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Он входит в число лучших образцов всепогодных многоцелевых реактивных самолетов и состоит на вооружении свыше 25 стран. Однако Незалежная может на него не рассчитывать, уверен Сичиу. Он считает, что вместо F-16 Вашингтон, скорее, отправит Киеву МиГ-29.

Танк M1 Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) также не видеть в своем арсенале. Обозреватель указывает, что управление этой боевой машиной требует слишком долгого обучения. Кроме того, Украина вряд ли сможет обеспечить необходимое техобслуживание танка.

Далее следуют тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) дальностью около 300 километров. По мнению Сичиу, они могут спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта на Украине, поэтому не будут ей переданы.

Наконец, зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, на который очень рассчитывают украинские военные, тоже вряд ли будет им передан, заключил обозреватель.

Накануне Пентагон заявил о выделении Украине очередного — 24-го по счету — пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS и 155-миллиметровые гаубицы.

В Великобритании также 28 октября сообщили об отправке вооружения на Украину. Точное количество переданного оружия не называлось, но, по данным журналистов, груз состоял из десяти тысяч противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов назвал катастрофой возможную отправку войск США на Украину.