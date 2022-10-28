В оборонном ведомстве Соединенного Королевства отказались называть точные данные.

Половину своего вооружения в рамках военной помощи украинской стороне могла передать Великобритания. Об этом сообщило издание The Times.

«Согласно источникам в Минобороны, Украине могло быть передано до семи тысяч ракет NLAW — до половины британского запаса», — сказано в публикации.

Обозреватели уточняют, что в оборонном ведомстве не стали называть точные данные о количестве переданного оружия в Незалежную. По данным журналистов, груз состоял из десяти тысяч противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone. Также правительство Британии не подписало документ на замену переданного вооружения.

До этого украинская власть стала сожалеть по поводу того, что новый британский премьер Риши Сунак собрался сократить военные расходы страны на оказание помощи армии Самостийной. Сам политик говорил, что намеревается и дальше поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, пишет URA.RU.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто выступил против поставок оружия на Украину.