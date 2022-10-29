«По счастливой случайности»: звезда «Елок» Евгений Кулик снова стал отцом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 268

Актер Евгений Кулик во второй раз стал папой

«По счастливой случайности»: звезда «Елок» Евгений Кулик снова стал отцом

Фото: Instagram* / evgeny_kulik

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Знаменитый актер в отличие от многих своих коллег не стал скрывать малыша и сразу показал публике новорожденного.

Известный российский актер и видеоблогер Евгений Кулик поделился радостной вестью: его семья стала еще больше. Супруга Ригина Гайсина родила сына. О знаменательном событии знаменитость поспешил поделиться в социальной сети. Вместе с новостью актер рассекретил и имя новорожденного.

«Друзья, я во второй раз стал папой, а Ригина — мамой! На фото Кулик Федор Евгеньевич, 27 октября 2022 года. По счастливой случайности моего прадеда звали так же, как и моего персонажа в „Елках-9“. Совпадение?» — подписал фотографию с малышом Кулик.

Евгений Кулик показал публике новорожденного сына; Instagram* / evgeny_kulik

Поклонники творчества актера забросали его поздравлениями и теплыми пожеланиями.

«Друзья, спасибо большое за поздравления. Мы старались. Все получилось», — поблагодарил он.

К слову, Кулик познакомился со своей супругой в интернете. Гайсина наблюдала за его творчеством и однажды решилась написать блогеру. Взаимная симпатия привела пару в ЗАГС. Они узаконили отношения в 2018 году, церемония бракосочетания была скромной. А спустя два года в семье появился первый ребенок — дочка София.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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