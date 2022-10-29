Боевики ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами РСЗО HIMARS

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 127

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Боевики ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами РСЗО HIMARS

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Антоновский мост в Херсоне. 12 ударов боевики нанесли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Три ракеты системам ПВО сбить не удалось.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили. К сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста», — заявил представитель экстренных служб региона.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Боевики регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. Буквально накануне сообщалось об очередном обстреле ВСУ в районе речного порта Херсона. Системы ПВО отразили атаку трех ракет HIMARS.

Власти региона приняли решение эвакуировать население на левый берег Днепра. Это было сделано из-за возможного наступления украинских националистов. По словам замглавы областной администрации Кирилла Стремоусова, Херсон превратился в крепость, которая готова к обороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с российскими солдатами обращаются в плену ВСУ.

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