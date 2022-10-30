Пляски бесов за чертой: чем именно НАТО нагнетает обстановку в Европе

Североатлантический альянс все еще предпринимает попытки запугивать Россию. Однако мечты разбиваются о спокойствие РФ.

НАТО продолжает нагнетать обстановку в Европе. Так, на этой неделе завершились учения альянса «Стойкий полдень», где отрабатывали нанесение воздушного удара ядерной бомбой.

На этой же неделе в Румынию были переброшены подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США. Послужной список у нее богатый: Вьетнам, Ирак, Афганистан. В зарубежных репортажах подчеркивается, что американские «кричащие орлы», такое прозвище у военнослужащих этой дивизии, всего в трех милях, то есть пяти километрах от границы с Украиной и готовы перейти эту границу по первому же приказу.

Или вот еще свежий пример, тоже с этой недели: авианосец «Джордж Буш» передислоцировался в Северное Средиземноморье, и теперь там несет вахту. Настрой пилотов: мы готовы воевать с русскими.

Россия на все эти демонстрации силы реагировала спокойно, как на пляски бесов за пределами круга, очерченного мелом. Если перейдут черту, то пусть пеняют на себя. Какие есть силы против зла — они прекрасно знают.

Россия провела запланированные учения сил стратегического сдерживания. Задействовали ракетные комплексы «Ярс», атомную подводную лодку «Тула» и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США готовит термоядерную бомбу B61-12.