Пляски бесов за чертой: чем именно НАТО нагнетает обстановку в Европе
Авианосец «Джордж Буш» передислоцировался в Северное Средиземноморье
Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru
Североатлантический альянс все еще предпринимает попытки запугивать Россию. Однако мечты разбиваются о спокойствие РФ.
НАТО продолжает нагнетать обстановку в Европе. Так, на этой неделе завершились учения альянса «Стойкий полдень», где отрабатывали нанесение воздушного удара ядерной бомбой.
На этой же неделе в Румынию были переброшены подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США. Послужной список у нее богатый: Вьетнам, Ирак, Афганистан. В зарубежных репортажах подчеркивается, что американские «кричащие орлы», такое прозвище у военнослужащих этой дивизии, всего в трех милях, то есть пяти километрах от границы с Украиной и готовы перейти эту границу по первому же приказу.
Или вот еще свежий пример, тоже с этой недели: авианосец «Джордж Буш» передислоцировался в Северное Средиземноморье, и теперь там несет вахту. Настрой пилотов: мы готовы воевать с русскими.
Россия на все эти демонстрации силы реагировала спокойно, как на пляски бесов за пределами круга, очерченного мелом. Если перейдут черту, то пусть пеняют на себя. Какие есть силы против зла — они прекрасно знают.
Россия провела запланированные учения сил стратегического сдерживания. Задействовали ракетные комплексы «Ярс», атомную подводную лодку «Тула» и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США готовит термоядерную бомбу B61-12.
Читайте также
65%
0.17 61.13
-0.44
Нашли ошибку?