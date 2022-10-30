Взорвут в укромном уголке: зачем Киеву нужна «грязная» бомба

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Украина хочет использовать этот прием и после обвинить Россию в использовании тактического ядерного оружия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

Самая острая тема недели — подготовка ядерной провокации Украиной на своей территории. Российские военные и дипломаты приложили все усилия, чтобы предотвратить эту чудовищную и по содержанию, и по последствиям трагедию. Российский МИД поставил на уши ООН и другие международные организации.

Министр обороны Сергей Шойгу, а следом и начальник Генштаба Валерий Герасимов, по просьбе президента, обзвонили своих коллег в США, Франции, Великобритании, Турции, Китае, Индии и предупредили: Киев готовит «грязную» бомбу. Ее могут взорвать где-нибудь в укромном уголке, например, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в использовании тактического ядерного оружия. Зачем нужна такая провокация — Владимир Путин объяснил на том же Валдайском форуме.

«Провокация с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используется именно для достижения этих целей — повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать им: смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная цель», — сказал президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе.

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