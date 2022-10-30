Две россиянки погибли в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 312

Всего в результате произошедшего скончались не менее 150 человек.

Две россиянки погибли в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Фото: Reuters / KIM HONG-JI

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В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле погибли две россиянки. Информацию агентству Интерфакс сообщил представитель пресс-службы посольства РФ в Южной Корее. При этом идентифицировать жертв пока не удалось.

ОБНОВЛЕНИЕ 07:28: в посольстве России в Сеуле сообщили о трех погибших из России.

Трагедия произошла накануне в южнокорейской столице. Отметить Хэллоуин вышло множество людей. По некоторым данным, давка началась после того, как в толпе распространилась информация — неподалеку приехал некий популярный исполнитель, которого якобы видели в том районе. Большинство захотело с ним сфотографироваться, поэтому люди устремились к желаемой цели.

Поначалу толпа воспринимала происходящее как приключение. Но позже некоторые стали падать на землю от остановки сердца. Первые смерти вызвали панику, и давка только усилилась, от чего погибло еще больше людей.

Прибывшие на место произошедшего медики с трудом могли выдернуть из толпы тех, кому стало плохо. Вместе с тем на соседних улицах, пока врачи и спасатели пытались помочь пострадавшим, другие люди продолжали веселиться и отмечать праздник.

Телеканал KBS со ссылкой на южнокорейскую полицию сообщает, что погиб 151 человек. 140 личностей уже опознаны. В Южной Корее до 5 ноября объявлен траур. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за давки в университете в Боливии погибли пять студентов.

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