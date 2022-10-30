«Ты самое лучшее»: певице Эльвире Т предложили выйти замуж во время концерта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 834

Певица Эльвира Т получила предложение руки и сердца во время концерта

Фото, видео: Instagram* / elvira_t_music; Instagram* / alisavenger

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Знаменитость активно ведет социальные сети, но о личной жизни не привыкла распространяться. Поэтому произошедшее шокировало не только исполнительницу, но и ее фанатов.

Певица Эльвира Т (Эльвира Тугушева) получила предложение руки и сердца во время концерта. Ее коллега по музыкальному дуэту Александр Гречаник встал на колено перед возлюбленной и произнес трогательную речь.

«Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой», — сказал певец и протянул кольцо.

Как и публика, певица явно не ожидала такого. Она шокировано округлила глаза, но также призналась в любви и сказала «да». Зрительный зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами.

К слову, это не первое предложение руки и сердца во время концерта артистки. Так, в начале октября один из зрителей подошел к Эльвире и передал записку исполнительнице. Как пишет URA.RU, в ней была просьба пригласить парня и его девушку на сцену. Знаменитость не отказала. Выйдя на сцену, влюбленный предложил девушке стать его женой. Она сказала «да».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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