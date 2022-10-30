Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех

29 октября в смертельной давке на праздновании Хэллоуина в центре Сеула погибли четыре гражданки России. Обновленную информацию сообщили сотрудники посольства РФ в Южной Корее.

Вечером в самом сердце Сеула начались масштабные вечеринки. Молодежь подготовилась к мероприятию — многие нарядились в костюмы различных чудищ, принцесс и героев из популярных фильмов. Но праздник мгновенно приобрел ужасающий оборот. В узкой улице у отеля Гамильтон началась давка и у десятков людей произошла остановка сердца и они падали на землю.

Прибывшие на место медицинские сотрудники пытались спасти пострадавших, пока полиция пыталась остановить давку. Кадры с места трагедии заставляют содрогнуться: десятки тел лежат на асфальте, медики отчаянно пытаются вернуть их к жизни непрямым массажем сердца. Увезти погибших не хватало машин, рук и времени — старались спасти тех, кого еще можно. Сотрудники отеля вынесли полотенца, чтобы хоть чем-то прикрыть тела.

Несмотря на трагедию, некоторые «гуляки» продолжали танцевать как ни в чем не бывало.

По последним данным, в давке погибли более 150 человек. Всем было меньше 30 лет.

«Нам сообщили об еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в Сеуле.

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