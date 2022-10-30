Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 239

В давке погибли более 150 человек. Всем было меньше 30 лет.

Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех

Фото: www.globallookpress.com / Niu XisitongxunsheNEWSIS

Читайте нас в: Дзен Новости

29 октября в смертельной давке на праздновании Хэллоуина в центре Сеула погибли четыре гражданки России. Обновленную информацию сообщили сотрудники посольства РФ в Южной Корее.

Вечером в самом сердце Сеула начались масштабные вечеринки. Молодежь подготовилась к мероприятию — многие нарядились в костюмы различных чудищ, принцесс и героев из популярных фильмов. Но праздник мгновенно приобрел ужасающий оборот. В узкой улице у отеля Гамильтон началась давка и у десятков людей произошла остановка сердца и они падали на землю.

Прибывшие на место медицинские сотрудники пытались спасти пострадавших, пока полиция пыталась остановить давку. Кадры с места трагедии заставляют содрогнуться: десятки тел лежат на асфальте, медики отчаянно пытаются вернуть их к жизни непрямым массажем сердца. Увезти погибших не хватало машин, рук и времени — старались спасти тех, кого еще можно. Сотрудники отеля вынесли полотенца, чтобы хоть чем-то прикрыть тела.

Несмотря на трагедию, некоторые «гуляки» продолжали танцевать как ни в чем не бывало.

По последним данным, в давке погибли более 150 человек. Всем было меньше 30 лет.

«Нам сообщили об еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в Сеуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна.

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 октября

Последние новости

13:23
Годы берут свое: диетолог о здоровье Пугачевой
13:06
Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» в канун юбилея
12:44
Оговорка по Альцгеймеру? Джо Байден перепутал количество штатов США
12:26
«Такая блондинка с синяком под глазом»: Мастеркова о детстве с отцом-алкоголиком
12:09
Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех
11:52
Шукшина спустя годы страданий наконец обрела жилье в центре столицы

Сейчас читают

Слезы счастья: отец вернувшегося из плена ВСУ бойца расплакался, увидев сына
Провал ВСУ: хроника отражения крупнейшей атаки на Севастополь после начала СВО
«Я знаю, кто это сделал»: подруга Инны Выходцевой раскрыла детали исчезновения
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика