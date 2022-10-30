МО РФ: атаковавшие Севастополь морские беспилотники запускали из района Одессы

Экспертиза обломков морских беспилотников, атаковавших 29 октября корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, показала, что дроны запускали из Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что на аппаратах были установлены навигационные модули канадского производства, информацию с которых специалистам оборонного ведомства удалось восстановить. Согласно полученным данным, беспилотники запускали с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

При этом координаты движения одного из дронов указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море. По мнению специалистов, это может означать, что данный аппарат запустили с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции из морских портов Украины.

В начале пятого утра 29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки на корабли Черноморского флота РФ. В нападении принимали участие девять воздушных и семь морских беспилотников. Все они были уничтожены.

По данным Минобороны РФ, атака на Севастополь была спланирована и подготовлена британскими специалистами, которые занимаются обучением украинских военнослужащих 73-го специального центра морских операций в Очакове Николаевской области.

Есть также информация, что те же специалисты из Великобритании участвовали в планировании диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море 26 сентября 2022 года, после которой была нарушена поставка российского газа в европейские страны.

После атаки беспилотников, которую в России назвали террористической, Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе. В письме постпреда России при организации Василия Небензи говорится, что «на фоне этой атаки украинских Вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках вышеупомянутых инициатив».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после выхода из зерновой сделки Россия заявила о готовности самостоятельно и безвозмездно поставить беднейшим странам Африки до 500 000 тонн зерновых.