Называла людей «отребьем»: Захарова ответила пожалевшей Собчак Литвиновой

Телеведущую и светскую львицу после криминального скандала и побега из России хейтеры буквально затравили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не обошла вниманием пост актрисы Ренаты Литвиновой в поддержку бежавшей из России и затравленной в соцсетях телеведущей Ксении Собчак. Дипломат напомнила, что светская львица ранее сама не гнушалась травлей и унижением людей, причем делала это в том числе за деньги.

«Называть людей «генетическим отребьем»; жить в многонациональной стране и с презрением относится к культуре ее народа; считать детей «маленькими гаденышами»; издеваться над чужими святынями; высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, — это травля. А вот когда это еще и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также указала актрисе, что россияне тоже переживают за затравленных. Правда, не так сильно, как за тех, кто «сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ».

Литвинова до этого также в Telegram выразила сочувствие Собчак, которую после криминального скандала и побега из страны хейтеры буквально затравили.

«Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала актриса.

Напомним, Литвинова и сама ранее сбежала из России после начала военной спецоперации в Донбассе. Сейчас она проживает в Париже, как и ее близкая подруга певица Земфира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Тимати посоветовал сбежавшей из России Ксении Собчак винить во всех ее бедах только саму себя.