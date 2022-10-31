ВС РФ уничтожили все цели в системах военного управления и энергетики Украины

Российские военнослужащие продолжают выполнение целей специальной военной операции на Украине. После ряда провокаций киевского режима и атаки беспилотников на порт Севастополя по зерновому коридору, Россия не стала медлить с ответом.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в Николаевской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны РФ установило, откуда и кем были запущены беспилотные аппараты, атаковавшие Севастополь.