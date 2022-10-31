В КНР назвали оружие РФ которое десятилетиями заставляет дрожать США

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 48

Baijiahao: российский бомбардировщик Ту-160 несколько десятилетий заставляет дрожать от страха США

В КНР назвали оружие РФ которое десятилетиями заставляет дрожать США

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Смертоносная техника способна за считанные минуты выходить на огневую позицию и обходить любые средства ПВО.

Российский бомбардировщик Ту-160 десятилетиями держит в страхе Соединенные Штаты Америки. Об этом рассказал обозреватель китайского портала Baijiahao.

По мнению китайского специалиста, западным соперникам много лет не удается обойти по технологиям Россию. Бомбардировщик Ту-160 способен разгоняться до гиперзвуковой скорости в 2,05 Маха (2510 километров в час), а также способен нести тяжелые крылатые ракеты X-101. Один самолет может перенести 12 ракет. Каждая ракета в мгновение ока может преодолеть расстояние в пять тысяч километров.

Простыми словами, Ту-160 — смертоносное оружие. Он моментально выводится на огневую позицию, может обойти любые средства ПВО противника и наносить удары невероятной мощности по любой цели.

«Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить», — написал китайский обозреватель

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оружии, которое киевский режим никогда не получит от США.

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